24 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Владимир Зотов, , 21:54 — REGNUM Одна из самых удивительных вещей, связанных с военной операцией Россией на Украине, — поведение и позиция Александра Лукашенко. Он занял правильную сторону.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Я занимаюсь белорусской тематикой больше десяти лет. Я всегда являлся последовательным критиком режима Лукашенко, считая его внешнюю политику, официально именуемую «многовекторной», обычным двуличием, а внутреннюю, направленную на так называемую белорусизацию — проявлением обыкновенной постсоветской русофобии, превращающей западную ветвь русского народа — белорусов — в ненавидящих всё русское манкуртов. Лукашенко для меня всегда стоял в ряду таких деятелей, как Виктор Янукович, Владимир Воронин, Игорь Додон и прочие, желавшие доить Россию, одновременно заигрывая с её врагами.

Русофобия Mirtesen.ru

Когда стало ясно, что российско-украинский конфликт вошёл в стадию неуклонной эскалации, я до последнего был уверен, что Лукашенко продолжит действовать в своём набившем оскомину духе, лавируя между двумя сторонами и ища выгоды. В 2014 году в схожей ситуации он добился существенного улучшения отношений с Западом, фактически признавшим его «миротворцем» из-за организованной им Минской переговорной площадки. При этом белорусская сторона, помимо поставок ГСМ для украинских формирований, активно участвовала в ремонте украинской военной техники, поставляла Киеву продукцию двойного назначения, а фраза Лукашенко о том, что «боевиков, воюющих против украинцев, нужно уничтожать», вызвала у украинских нацистов полный восторг. При этом белорусские товары широко присутствовали на рынке ДНР и ЛНР.

Я верил, что и сейчас Лукашенко поступит подобным образом. Что он, вновь нарядившись в костюм «миротворца», захочет использовать очередной виток российско-украинского конфликта для налаживания отношений с Западом, полностью разрушенных после событий 2020 года. Что он никогда не даст российской армии использовать свою территорию в военной операции. Что в критический момент он попытается отстроиться от России — и его действия при признании Москвой независимости ДНР и ЛНР давали все основания так думать.

Многовекторный Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Я ошибался.

Разумеется, мы никогда не забудем, через что пришлось пройти нашим сотрудникам, проведшим более года в белорусской тюрьме за то, что они просто говорили правду — о росте русофобии, провоцируемом правящим режимом, о заигрывании властей Белоруссии с национализмом, равно как и о том, чем всё это закончится. Их прогнозы оправдались на сто процентов — в августе 2020 года вскормленные властью националисты попытались сожрать саму эту власть. Мы не забудем давления на русских активистов, фактический срыв любых усилий России по интеграции в рамках Союзного государства, предательскую «многовекторность».

Но когда настал момент истины, Лукашенко свой выбор сделал.

Разумеется, он будет до последнего преследовать собственный интерес — например, он уже предложил сторонам очередные «переговоры в Минске». «Многовекторность» тоже никуда не делась, она остаётся сутью белорусской внешней политики, что недавно подтвердил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Лукашенко может сорвать намечающуюся интеграцию, начать действовать самым непредсказуемым образом, натворить ещё бог знает чего.

Владимир Макей (сс) Nina Zambrano Díaz. Cancillería del Ecuador

Но сегодня Лукашенко — военный союзник России. Россия не осталась одна в противостоянии с коллективным Западом и его сателлитами. Белоруссия её не бросила.

Я сам не верю, что я это пишу. Тем не менее я пишу именно это.

Спасибо, Александр Григорьевич.