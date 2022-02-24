Северодвинск, Архангельская область, 24 февраля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Мэр Северодвинска Игорь Скубенко призвал россиян не делать поспешных выводов о военной операции в Донбассе.

Пресс-служба мэрии города Северодвинска Глава Северодвинска Игорь Скубенко и председатель Совета депутатов Михаил Старожилов на праздничном мероприятии, посвящённом Дню Победы

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Нельзя делать сиюминутные и эмоциональные выводы, которых немало сейчас в публичном пространстве. Действия России и президента РФ в первую очередь направлены на защиту людей, в том числе наших граждан, которые на протяжении ВОСЬМИ ЛЕТ подвергаются издевательствам и геноциду. Эти люди долго терпели и ждали поддержки, — написал он на странице «Вконтакте». — Наша страна всегда до последнего решает конфликты мирным путём. Часто в ущерб собственным интересам, испытывая давление, бесконечные санкции, унижение спортсменов, обычных граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путинзаявил, что специальная военная операция РФ на Украине — это исключительно вынужденная мера.