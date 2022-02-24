Москва, , 20:43 — REGNUM Группировка российских войск, вышедшая к Херсону, обеспечила разблокирование Северо-Крымского канала и восстановление подачи воды в Крым, заявил 24 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, этого удалось достичь совместными действиями воздушного десанта и рейдовых отрядов.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — рассказал Конашенков.

Напомним, в эпоху СССР до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось идущим от Днепра Северо-Крымским каналом. Сразу после воссоединения Крыма с Россией Киев полностью перекрыл подачу воды.

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