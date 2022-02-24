Вашингтон, 24 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Американская группа The Regrettes выпустила новое видео под названием You're So F**cking Pretty. Премьера клипа состоялась на YouTube-канале коллектива 24 февраля.

Скриншот YouTube Regrettes

В ролике изображается процесс времяпрепровождения солистки группы в своей квартире. Режиссёром видео выступила Серена Рейнольдс.

Напомним, что The Regrettes начали музыкальную карьеру в 2015 году. В настоящее время на счету коллектива имеются два студийных альбома.