24 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter обращение премьер-министра в связи с боевыми действиями на территории Украины.

Джейн Спай, , 21:20 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал официальное заявление по поводу военной операции России на территории Украины.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня я говорил с украинским президентом Зеленским, чтобы предложить поддержку Украине, потому что наши худшие опасения сбылись, и все наши предупреждения оказались трагически точными. Российский президент Путин развязал войну на нашем Европейском континенте, он атаковал дружественную страну без каких-либо провокаций и без какого-либо достойного объяснения. Идет масштабное вторжение на море, суше и в воздухе. И это не, как в печальной фразе, какая-то далекая страна, о которой мы практически ничего не знаем. У нас есть украинские друзья в этой стране (в Великобритании — прим. Д.С.), соседи, коллеги. Украина — это страна, которая на протяжении десятилетий наслаждалась свободой и демократией, правом выбирать свою судьбу. Мы и весь мир не можем позволить погубить эту свободу. Мы не можем и не будем просто смотреть в сторону», — заявил премьер-министр.

Борис Джонсон (сс) OPCW

Борис Джонсон также добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, введет санкции против России, и сказал, что он не может поверить в то, что россияне действительно поддерживают действия Владимира Путина.

Часть пользователей считают, что за подобное заявление Джонсону заплатил чуть ли не сам Путин и что Великобритания давно смотрит не в сторону Украины.

«Я умаю, что он уже смотрит в другую сторону, чтобы получить еще несколько миллионов левых российских платежей», — прокомментировал @beaumont04.

«Вы и так достаточно долго смотрели в сторону, чтобы вам и вашим друзьям хватило времени на возврат акций и инвестиций…» — написала @nw_jan.

Ряд комментаторов уверены в том, что экономические санкции против России не помогут решить военный конфликт.

«Экономические санкции не сработают. Применение мягкой силы — лучший инструмент», — написал @alangridge200.

«Санкции в отношении России — это всё равно, что стрелять в собственные ноги», — сравнил @joseluis0473.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В комментариях напомнили о ситуации в Афганистане и предположили, что Путин не боится угроз со стороны Запада, потому что он видел, насколько быстро и хаотично американские и британские представители и вооруженные силы покидали страну.

«Мне интересно, Россия решила надавить на Запад после того, как увидела, как мы убегали из Афганистана от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — спросил @markcameron666.

Некоторые комментаторы выразили недовольство тем, что британские политики лишь говорят, что помогают Украине, говорят, что введут санкции, от которых российская экономика пошатнется, но по факту ничего не происходит.

«Я не могу поверить, что мы просто стоим рядом и смотрим на происходящее. Нам надо действовать прямо сейчас!» — призвал @martinairs.

«Всё еще речи говорит, а дело не делает. На данный момент обещаемые завтрашние санкции это просто пустые угрозы. Есть ли какие-то идеи, почему?» — поинтересовался @GetExBritDone.

Пользователи уверены, что Британия так ничего и не сделает и вся ее помощь закончится на словах поддержки украинского народа, о котором все британские политики вдруг начали переживать.

«Он не будет смотреть в сторону, он будет следить за происходящим по телевизору, в это время он будет есть попкорн и думать о том, как бы еще повысить налоги, или о том, как бы извлечь прибыль из этой ситуации. И будут ли средства индивидуальной защиты достаточной броней?» — прокомментировал @CanDisagree.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так, политика Великобритании в отношении России и ее вторжения на Украину будет заключаться в том, что мы будем стоять и пялиться», — написала @BeccaMeadowsNCM.

Среди комментаторов есть те, кто поинтересовался, почему британское правительство так негативно не реагировало на вторжение Америки в другие страны, а использование российских войск на Украине сразу вызывает бурю негатива.

«А что же ты тогда смотрел в сторону, когда Америка вторгалась в Ирак, Афганистан, Ливию, Лаос, Вьетнам, и я только несколько стран назвал?» — спросил @Kilimanjaro0070.

«А где была эта энергия, когда Россия была в Сирии?» — поинтересовался @fulljoylocs.

Большая часть пользователей считает, что в отношениях России и Украины должны участвовать только Россия и Украина, а Великобритании там вообще нечего делать. Пользователи также посоветовали правительству делать всё возможное, чтобы держаться подальше от этого военного конфликта.

«Это с нами не связано. Нам надо держаться подальше», — написал @mrcjbrowneyes87.

«Борис, у нас полно проблем в Великобритании, давай не будем вмешиваться в украинскую ситуацию. Мы не всегда должны вслепую следовать американскому примеру», — объяснил @pallaviamin2011.