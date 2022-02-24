Бразилиа, 24 февраля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии и фаворит на грядущих президентских выборах Луис Лула да Силва отказался от приглашения Габриэля Борича посетить инаугурацию в Сантьяго 11 марта, чтобы избежать дипломатического конфуза. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Nstitutolula.org Лула да Силва

Борич пригласил Лулу на собственную инаугурацию сразу после того, как действующий президент Бразилии Жаир Болсонару отказался присутствовать на церемонии зарубежного коллеги. Лула направил Боричу благодарственное письмо, в котором объяснил, что не может принять приглашение во избежание «дипломатического конфуза», поскольку он не занимает президентское кресло.

Ранее по схожим причинам Лула отказался принять участие в инаугурации президента Гондураса Ксиомары Кастро.