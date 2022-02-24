Магнитогорск, Челябинская область, 24 февраля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Мошенник выманил у 48-летней жительницы Магнитогорска Челябинской области деньги под видом продажи товара. Об этом сообщает областной главк МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

По данным следствия, на одном из сайтов в интернете женщина нашла объявление о продаже сена. Затем она перевела продавцу 7200 рублей, но товар не получила.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель Новосибирской области 2000 года рождения. Он признался в содеянном. Теперь ему грозит за мошенничество до пяти лет колонии. Сотрудники полиции проверяют его на причастность гражданина к совершению аналогичных преступлений.