Москва, , 20:39 — REGNUM Из строя в ходе специальной военной операции 24 февраля выведены к настоящему моменту 83 наземных военных объекта на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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Отметив, что начатая сегодня, 24 февраля, спецоперация в поддержку республик Донбасса, продолжается и что военные ДНР и ЛНР продвигаются вглубь, Конашенков уточнил: ещё ряд украинских военных объектов выведен из строя, теперь таких 83.

Он также отметил, что сбиты четыре украинских военных самолёта (два Су-27 и два Су-24), один вертолёт и четыре ударных БПЛА.

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