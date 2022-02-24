Москва, , 21:26 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) сделал заявление по поводу боевых действий на Украине. Соответствующая информация появилась в историях на странице музыканта в Instagram 24 февраля.

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

По словам рэпера, он не поддерживает проведение военных действий на территории Украины. Также Моргенштерн призвал всех солдат отказаться от участия в войне.

Напомним, что Моргенштерн тайно покинул Россию в ноябре 2021 года. Причиной эмиграции артиста стали обвинения в продаже наркотиков в интернете.

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