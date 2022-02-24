Тюмень, , 20:32 — REGNUM Ветераны пограничники Тюменской области одобряют и поддерживают решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом изданию «Вслух.ру» заявил председатель общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов.

Ополчение Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Оно уже давно назревало. Мы устали от постоянных провокаций, наклёпов и от того, что творит Запад с верхушкой Украины, с нашими соотечественниками, друзьями, близкими. Надо отстаивать свои интересы. Сколько лет это уже длится. Сколько НАТО уже двигается в нашем направлении. Мы устали наблюдать за этим хамством. Надо сказать решительное слово. И оно было сказано — сегодня», — подчеркнул Нуртдин Ибрагимов.

Представитель тюменских ветеранов-пограничников отметил, что дальше терпеть убийства русскоязычных граждан на Украине было нельзя.

«К мирным гражданам Украины у нас нет претензий. Более того, у нас там родственники, знакомые, сослуживцы. Мы все общаемся между собой благодаря интернету. Мы в курсе того, что происходит. Им тоже надоела двусмысленность положения, в котором мы застряли», — пояснил Ибрагимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Глава государства заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: «Взвешенное решение» — тюменский общественник о спецоперации в Донбассе