Кливленд, США, 24 февраля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Игровая компания 2K Sports объявила, что американский рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) станет играбельным персонажем в предстоящей рестлинг-игре WWE 2K22. Об этом 24 февраля рассказал портал NME.

NME Machine Gun Kelly

Наряду с такими известными рестлерами, как Букер Ти, Андертейкер, Рей Мистерио и другими, Machine Gun Kelly появится в WWE 2K22 после запуска игры 11 марта.

Помимо того, что Machine Gun Kelly является играбельным персонажем, он также назначен исполнительным продюсером саундтрека к игре. Это означает, что музыкант выбрал трек-лист WWE 2K22, который, по словам 2K, будет включать следующие песни: Concert for Aliens и Body Bag в исполнении самого Machine Gun Kelly, Protect Ya Neck от Wu Tang Clan, Iron Fist от Motorhead, Say Cheese от Poppy, Typhoons от Royal Blood, Happy Song от Bring Me The Horizon, I Don't Wanna Be Blind от Turnstile, The Final Episode от Asking Alexandria и Hollywood Sucks в исполнении KennyHoopla.