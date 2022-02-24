Москва, , 20:26 — REGNUM Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель Карен Шахназаров рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своем отношении к специальной операции России на Украине.

«Я очень внимательно слежу за событиями. На мой взгляд, спецоперация на Украине была неизбежна. Понятно, что война — это ужасная история, особенно — война между действительно братскими народами. Но США спровоцировали ее. Ситуация дошла до такого края, что требовала ясности, как-то разрешения. Поведение руководства Украины не поддается логическому анализу. Я много раз говорил о том, что Минские соглашения были им выгодны. Почему они не могли их исполнить? Видимо, изначально речь шла о том, чтобы каким-то образом спровоцировать ситуацию, и довести ее до конфликта. Но, повторюсь, тот факт, что ситуация пришла к военному решению, крайне печален», — сказал Карен Шахназаров.