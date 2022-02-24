Москва, 24 февраля 2022, 20:27 — REGNUM На шесть-восемь километров продвинулись военные ДНР и ЛНР, прорвав хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, сообщил 24 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Комментируя действия военных — участников начатой по просьбе ДНР и ЛНР 24 февраля специальной операции, Конашенков сообщил, что войска республик Донбасса «прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на шесть — восемь километров в глубину».
Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что это продвижение вглубь осуществляется защитниками республик при «огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации».
Поставленные перед группировками войск ВС РФ на сегодня, 24 февраля, задачи успешно выполнены.
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