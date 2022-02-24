Курск, , 20:19 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт 24 февраля провёл совещание оперативного штаба со своими заместителями и главами приграничных районов и обратился к жителям региона.

«Усилена охрана объектов ЖКХ, торговли, соцобъектов. До понедельника школы в приграничных районах переводим на дистанционное обучение.

До 2 марта закрыт курский аэропорт. Находимся в контакте с авиакомпанией, помогаем пассажирам с возвратом средств за билеты.

Свою обычную работу не приостанавливаем. Еще раз прошу не паниковать и не распространять непроверенную информацию», — заявил Старовойт.

Глава региона подтвердил, что утром 24 февраля был обстрелян погранпункт пропуска в Теткино, но пограничники ответным огнем уничтожили огневую точку. Сейчас в регионе не ведётся никаких боевых действий.

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