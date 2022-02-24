Курск, 24 февраля 2022, 20:19 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт 24 февраля провёл совещание оперативного штаба со своими заместителями и главами приграничных районов и обратился к жителям региона.
Глава региона подтвердил, что утром 24 февраля был обстрелян погранпункт пропуска в Теткино, но пограничники ответным огнем уничтожили огневую точку. Сейчас в регионе не ведётся никаких боевых действий.
Читайте ранее в этом сюжете: Заместители курского губернатора отправились в приграничные районы