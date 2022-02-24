Вашингтон, 24 февраля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Пардисон Фонтейн, являющийся парнем американской исполнительницы Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит), изъявил желание подраться с канадским рэпером Tory Lanez (Дейстар Петерсон). Информацию об этом опубликовало издание HipHopDX 24 февраля.

YouTube Megan Thee Stallion в своем клипе

Причиной для разбирательств послужило отсутствие судебных доказательств причастия Tory Lanez к инциденту, связанному со стрельбой в Megan Thee Stallion в 2020 году. На текущий момент неизвестно, состоится ли бой между знаменитостями в реальной жизни.

Ранее рэперу Tory Lanez предъявили обвинение в нападении на Megan Thee Stallion. Музыканту грозило до 23 лет лишения свободы.