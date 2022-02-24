Москва, 24 февраля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Меры руководства России, принятые в отношении Украины, полностью оправданы и обусловлены гибридной войной, направленной на уничтожение нашей цивилизации, заявил 24 февраля президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Герой России, генерал-майор Валерий Канакин.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

В подписанном им обращении, сделанном от лица всех членов Ассоциации, указано, что мирный путь развития Украины был насильственно оборван в результате переворота 2014 года.

«Мы, ветераны Группы «А» КГБ-ФСБ, полностью поддерживаем шаги руководства России по защите ее национальных интересов. В условиях развязанной гибридной войны речь идет фактически о самом существовании нашей цивилизации», — отмечено в заявлении.

«Таким образом, происходящие в настоящее время события являются прямым следствием агрессии Запада в отношении Украины, приведшей к свержению законной власти — плохой или хорошей, — но избранной в ходе выборов. На протяжении последующих восьми лет США и НАТО делали все, чтобы в лице Украины создать враждебное по отношению к России государство — анти-Россию», — поясняется в документе.

«Целью операции является не только прекращение геноцида на Донбассе, но возвращение Украины в правовое поле, исключающее повторение таких трагедий, какой является Одесская Хатынь», — подчёркивают ветераны антитеррористических подразделений.

«Мы не говорим о войне, есть четкое военно-политическое определение: «принуждение к миру». В конечном счете, только сам народ Украины, ставший заложником нацистов и радикальных сил, должен решать свою судьбу, и в трудный для него час Россия взяла на себя тяжелую, но вынужденную миссию по избавлению от Зла. Наше дело правое».

Напомним, 24 февраля на территории Украины Вооруженные силы России начали специальную военную операцию.