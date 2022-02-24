Лос-Анджелес, США, , 20:11 — REGNUM Американская поп-певица Лиззо рассказала, что ее новый альбом посвящен любви ‑ и что она потрясена главной темой пластинки. Об этом 24 февраля рассказал портал NME.

Певица Лиззо NME

Поп-звезда, последним альбомом которой был Cuz I Love You 2019 года, сказала в интервью, что ее «музыкально крутой, смелый и сложный» новый альбом автобиографичен и посвящен чувствам влюбленных.

«В целом, я работала над этим альбомом с лета 2018 года», — сказала она порталу Variety. «Он развился до того уровня, которым горжусь. Это одна из самых музыкально крутых, смелых и сложных работ, которые я сделала на сегодняшний день. Все, что я хочу делать, это помогать людям через свою музыку».

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