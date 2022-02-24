Ростов-на-Дону, , 20:10 — REGNUM Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей перечислены на лицевые счета 5266 беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 февраля.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области Александр Погожев © ИА REGNUM

По состоянию на 19:00 мск 24 февраля в пунктах временного размещения на Дону находится 6231 человек, в том числе 3208 детей.

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