Берлин, , 20:42 — REGNUM Федеральное правительство Германии снова полностью оплачивает финансирование строительства из средств KfW на новые квартиры. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 24 февраля.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно заявлению глав департаментов Баварии, Бранденбурга, Северного Рейна-Вестфалии, Саара, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Шлезвиг-Гольштейн, федеральному правительству предстоит принять незамедлительные меры и закрыть дефицит финансирования, выделив средства в строительство нового жилья. Все жилищные проекты, запланированные к 2024 году, должны быть реализованы при надежном финансировании нового жилья с учётом защиты климата и энергоэффективности.

Министры строительства федерального правительства и правительств федеральных земель планируют дальнейшее строительство энергоэффективных зданий. Федеральное министерство экономики во главе с Робертом Хабеком (Зеленые) объявило о том, что в банке развития KfW нельзя подавать новые заявки на строительство таких зданий.

В качестве причины ведомство назвало значительный поток вложений и дополнительные миллиардные расходы. После долгой критики часть запрошенных средств теперь должна быть реализована. В дополнение к субсидиям на новое строительство в соответствии со стандартом эффективности EH55 и более высоким стандартом EH40, это также коснулось реконструкции зданий с низким энергопотреблением.

По данным министерства, деньги должны быть использованы как для обработки перспективных заявок, поданных января до 24, так и для замены субсидий.