Берлин, 24 февраля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии снова полностью оплачивает финансирование строительства из средств KfW на новые квартиры. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 24 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Согласно заявлению глав департаментов Баварии, Бранденбурга, Северного Рейна-Вестфалии, Саара, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Шлезвиг-Гольштейн, федеральному правительству предстоит принять незамедлительные меры и закрыть дефицит финансирования, выделив средства в строительство нового жилья. Все жилищные проекты, запланированные к 2024 году, должны быть реализованы при надежном финансировании нового жилья с учётом защиты климата и энергоэффективности.

Министры строительства федерального правительства и правительств федеральных земель планируют дальнейшее строительство энергоэффективных зданий. Федеральное министерство экономики во главе с Робертом Хабеком (Зеленые) объявило о том, что в банке развития KfW нельзя подавать новые заявки на строительство таких зданий.

В качестве причины ведомство назвало значительный поток вложений и дополнительные миллиардные расходы. После долгой критики часть запрошенных средств теперь должна быть реализована. В дополнение к субсидиям на новое строительство в соответствии со стандартом эффективности EH55 и более высоким стандартом EH40, это также коснулось реконструкции зданий с низким энергопотреблением.

По данным министерства, деньги должны быть использованы как для обработки перспективных заявок, поданных января до 24, так и для замены субсидий.