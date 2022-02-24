Берлин, , 20:42 — REGNUM Движение «Восстание последнего поколения» вновь устроило демонстрации, пытаясь заблокировать доступ в аэропорты Берлина, Франкфурта и Мюнхена в знак протеста против пищевых отходов в Германии. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 24 февраля.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Члены движения «Восстание последнего поколения» устроили незаконную акцию протеста, заблокировав доступ в три крупнейших аэропорта Германии.

Группа призывает правительство Германии принять более законные меры по искоренению пищевых отходов, которые, по ее словам, способствуют как голоду, так и изменению климата.

Активисты по борьбе с изменением климата протестовали во Франкфурте, Мюнхене и Берлине. Они заявили, что хотят приостановить грузовые и пассажирские перевозки в аэропортах крупных городов.

В Мюнхене восемь активистов приклеили руки к тротуару, пытаясь перекрыть две дороги, ведущие в аэропорт. Они были доставлены в полицейский участок около 9:30 утра по местному времени (08:30 UTC).

Шесть активистов с плакатами с надписью «Экономьте еду, спасайте жизни» перекрыли дорогу во Франкфурте. Тем временем в Берлине пятеро активистов приклеили руки к дороге, ведущей в аэропорт, приостановив всё движение.

Юрген Триттин из немецкой партии «зеленых» заявил газете Zeit, что так называемая организация гражданского неповиновения не превратила протестующих в преступников. Он отметил, что может понять тех, кто протестует уже несколько недель.