Берлин, 24 февраля 2022, 21:17 — REGNUM Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил 24 февраля, что страна может удовлетворить свои энергетические потребности без российского газа. Об этом сообщает немецкое агентство Tagesschau.
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«Да, это возможно», — отметил Хабек, ответ на соответствующий вопрос журналиста. Он также подчеркнул, что немецкие потребители получат помощь в случае резкого роста цен на энергоносители.
Член правящей коалиции «Зелёных» Хабек признал, что если Германия прекратит поставки российского газа, то на начальном этапе возникнет разрыв, который, безусловно, приведет к росту цен.
Однако он сообщил: «Что касается краткосрочного повышения цен и нагрузки на потребителей и предприятия, мы безусловно намерены продолжить оказывать помощь».
Хабек предположил, что правительство могло бы снизить так называемый «зелёный налог», взимаемый с газа, чтобы помочь финансировать переход на возобновляемые источники энергии. Он также отметил, что правительство наметило планы по ускорению перехода к возобновляемым источникам энергии. Этот толчок может привести к сокращению бюджета, если цены на газ взлетят.