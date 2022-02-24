Берлин, 24 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию, более 60% немецких работающих матерей работают неполный рабочий день, поскольку женщины несут основную часть обязанностей по уходу за детьми. Исследователи отмечают, что эта тенденция является существенным фактором гендерного разрыва в оплате труда. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesschau 24 февраля.

Negative Space Женщина за компьютером

Согласно исследованию Института экономических и социальных исследований (WSI) при Фонде Ханса Беклера, немецкие женщины продолжают добиваться успехов в ключевых показателях гендерного равенства, однако сохраняется большой разрыв в том, что касается ухода за детьми.

В таких областях, как занятость и доходы, женщины добились прогресса. Участие женщин в рабочей силе в конце 2020 года по-прежнему было на 7% ниже, чем у мужчин в возрасте от 15 до 64 лет, при этом в 1991 году эта разница составляла 21%.

Когда дело доходит до образования, женщины достигают в среднем более высокого уровня, чем мужчины. В 2019 году около 41% женщин и 39% мужчин в Германии имели диплом о среднем образовании или квалификацию для поступления в технический колледж.

Хотя женщины становятся более квалифицированными в своей профессии, у них все еще гораздо меньше шансов занять руководящие должности по сравнению с мужчинами. В 2020 году только 11% всех должностей в советах директоров 160 крупнейших компаний Германии, зарегистрированных на бирже, занимали женщины.

В исследовании также были отмечены сохраняющиеся различия в доходах. Средняя почасовая заработная плата женщин в последнее время составляла 18,62 евро в час (21 доллар США), что примерно на 4,16 евро, или на 18%, меньше, чем у мужчин.

Разрыв в заработной плате в Германии медленно сокращается, однако женщины в среднем также получают на 49% меньший пенсионный доход, чем мужчины, если учитывать установленные законом пенсии, профессиональные и частные пособия по старости.

Исследователи заявили, что это может быть связано с тем, что многие женщины выбирают карьеру в сфере услуг или низкооплачиваемую работу, в то время как мужчины, как правило, выбирают техническую или более высокооплачиваемую работу.

Но гендерное неравенство в оплате труда также в значительной степени обусловлено тем, что женщины в четыре раза чаще работают неполный рабочий день, чтобы совмещать работу и семью.