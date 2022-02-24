Берлин, , 20:31 — REGNUM Политика Германии в отношении России, которая была сосредоточена на дипломатии, особых отношений и экономических связях, а не на конфронтации, оказалась подорвана в последние дни, пишет 24 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Олаф Шольц Bundesregierung/Kugler

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Издание отмечает, что военная операция России на Украине будет иметь серьёзные последствия для внешней политики Германии

«Ситуация серьезная. Мир в Европе строится на нерушимости границ. Мы должны вернуться к этим принципам: государственный суверенитет уважается. Границы не будут сдвинуты», — написал канцлер ГерманииОлаф Шольцна своей странице в Twitter.

«Германия ошеломлена, но не беспомощна», — заявила министр иностранных делАнналена Бербок, добавив, что Россию ждёт пакет масштабных санкций.

Отмечается, что решение Шольца приостановить «Северный поток — 2» после признания Москвой республик Донбасса стало неловким поворотом для канцлера, который только недавно вступил в должность.

В декабре Шольц еще характеризовал газопровод как частный экономический проект, хотя он и принадлежит компании, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому государству, теперь же «Северный поток — 2» оказывается в значительной степени политическим инструментом, указывается в материале.

Издание также отмечает, что обострение конфликта на Украине разрушает политику предыдущего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая приложила немало усилий для реализации Минских соглашений и присоединилась к Франции в усилиях по посредничеству в создании хрупкого мира.