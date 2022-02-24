Москва, 24 февраля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Российские власти готовились к возможным санкциям Запада в ответ на свои действия на Украине. Об этом заявил 24 февраля президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Конечно, мы все понимаем, в каком мире живем, и так или иначе мы готовились к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики», — сказал он.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия не намерена наносить ущерб мировой экономики, поскольку остаётся её частью.