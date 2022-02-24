Лондон, 24 февраля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Режиссер сериала «Острые козырьки» Энтони Бирн сообщил, что британские музыканты Том Йорк и Джонни Гринвуд из Radiohead написали новую и оригинальную музыку для предстоящего шестого и заключительного сезона сериала. Об этом 24 февраля рассказал портал NME.

NME Сериал «Острые козырьки»

Премьера заключительного сезона бирмингемской криминально-нуарной драмы состоится в 27 февраля, и, как обычно, поклонникам не терпится узнать, какая музыка будет звучать в сериале. Наряду с тематической мелодией Red Right Hand от Nick Cave & The Bad Seeds, в сериале прозвучит музыка таких групп, как Arctic Monkeys, Дэвид Боуи, PJ Harvey, Игги Поп, Royal Blood, IDLES и Foals.

Музыка Radiohead уже звучала в ключевых сценах, но теперь стало известно, что участники группы Йорк и Гринвуд написали новые произведения для предстоящего сериала. «Том Йорк и Джонни Гринвуд написали оригинальный материал», — сказал режиссер Энтони Бирн в интервью NME. «Я в восторге от всего этого. Музыка всегда была очень важна с исторической точки зрения, и я очень хотел привнести в нее драматическую партитуру».