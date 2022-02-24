Москва, 24 февраля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Россия не намерена наносить ущерб мировой экономики, поскольку остаётся её частью. Об этом заявил 24 февраля президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Россия остаётся частью мировой экономики, и настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся», — сказал он.

По словам Путина, западные страны также «должны понять это и не ставить перед собой задачу выталкивать Россию из этой системы».