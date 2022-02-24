Москва, 24 февраля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями крупного российского бизнеса прокомментировал специальную военную операцию на Украине. Встреча российского лидера с членами Российского союза промышленников и предпринимателей состоялась сегодня, 24 февраля, в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Глава РСПП Александр Шохин в ходе встречи заявил, что крупный российский бизнес всегда поддерживал государство, несмотря на внешнеполитические трудности. Санкции и давление на Россию бизнес выдерживал и мог адаптироваться к этому, становясь сильнее. Новые санкции будут намного сильнее, чем предыдущие, но с помощью государства в том числе российский бизнес адаптируется.

Российский лидер Владимир Путин на встрече сказал, что специальная военная операция РФ на Украине — это исключительно вынужденная мера.

«То, что происходит, вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки — по нулям. По нулям! Откровенно говоря, я даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Я хочу это подчеркнуть — вынужденная мера. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще не понятно, как дальше страна существовала бы!» — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что Россия остается частью мировой экономики и не собирается её рушить.