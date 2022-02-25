25 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 10:11 — REGNUM Более 200 казаков в Ростовской области приступили к несению службы по соблюдению правопорядка и оказанию содействия гражданам, вынужденным бежать из Донбасса.

Рассвет во временном логистическом центре. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«Слава Богу, что я казак!» — девиз ростовских казаков. Что их вынуждает оставить домашние хлопоты, семью, работу и личные дела, узнавал корреспондент ИА REGNUM.

Рассвет во временном логистическом центре. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Реестровые казаки делают обход. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Рассвет в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

На объекте, как правило, несут службу 4 реестровых казака: двое взрослых, двое помоложе. Бывалые казаки передают опыт молодым, показывают, как надо себя держать на людях, как общаться, выставлять приоритеты.

Казачья дружина делает обход во временном логистическом центре Александр Погожев © ИА REGNUM

Казачья дружина делает обход во временном логистическом центре Александр Погожев © ИА REGNUM

Казачья дружина делает обход во временном логистическом центре Александр Погожев © ИА REGNUM Казачья дружина делает обход во временном логистическом центре Александр Погожев © ИА REGNUM

Казачья дружина делает обход во временном логистическом центре Александр Погожев © ИА REGNUM

«Оружие держать, шашкой махать здесь не надо. Мы смотрим, чтоб незваные гости не появились на периметре, чтобы дебошей, скандалов не было. Иной раз бабушке сумки донесем, поможем сесть в автобус, за малятами присмотреть. Иной раз дети разбалуются, бабушкам и дедушкам тяжело с ними справляться, так кто-то из казаков пожурит — и вроде порядок восстанавливается. Пьяных и неадекватных мы передаем полиции», — рассказывает Тимур, реестровый казак из Ростова-на-Дону.

Реестровый казак Гоча Чиквинидзе Александр Погожев © ИА REGNUM Реестровый казак Виктор Сычиков Александр Погожев © ИА REGNUM

В реестровом казачестве Ростовской области считают, что если себя чувствуешь казаком, лежит душа к культуре, традициям, укладу жизни, если способен с честью и достоинством носить казачью справу, то ничего не препятствует им быть.

Временный логистический центр в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я 20 лет уже состою в казачестве. Пришел и сказал, что душой казак, приняли. Сейчас 24/7 готов к любым поручениям. В данный момент гуманитарный груз охраняем, только сменили ребят после ночи», — рассказывает Гоча Чиквинидзе.

На вопрос, владеет ли оружием, верховой ездой и другими навыками казака, Гоча только громко и по-доброму рассмеялся.

Реестровый казак Гоча Чиквинидзе и олимпийский чемпион Александр Карелин общаются во временном логистическом центре в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Реестровый казак Гоча Чиквинидзе и олимпийский чемпион Александр Карелин общаются во временном логистическом центре в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Виктор Сычиков на вид очень суровый, веет от него силой, и заметны волевые черты характера. Взгляд казака цепкий, но, если присмотреться, добрый. Он очень любит детей, с уважением относится к старикам, хотя сам уже достаточно взрослый. На стоянке временного логистического центра оказалась их четверка в самый напряженный день, когда центр посетили знаменитости, чиновники разных уровней, правозащитники и олимпийские чемпионы. Для всех надо было совместно с чрезвычайным ведомством и полицией обеспечить безопасность.

Реестровый казак Виктор Сычиков Александр Погожев © ИА REGNUM

«Бывают и позитивные моменты в нашей службе. Вот, например, на какой бы я еще работе смог встретить столько знаменитостей и сфотографироваться с ними? Все потому, что надо находиться рядом, не дай Бог, что случится. В настоящее время мы все должны быть на чеку. Не только казаки, каждый должен еще сам проявлять осторожность, наблюдательность, смекалку. Мы ж для этого здесь, чтоб помочь мобилизоваться людям: скоординировать, подсказать что-то или конкретно ответить на вопросы и постараться найти решение проблем. Мы не психологи, цацкаться ни с кем не собираемся и выслушивать жалобы. Есть проблема — мы стараемся помочь. Всем в настоящее время тяжело. Даже местным. Кто-то срывается, нервничает, истерики закатывает, скандалит, надо быстро реагировать, чтобы не поднималось волнение. В целом обстановка спокойная. Мы уже не первый раз принимаем беженцев. Опыт есть», — говорит Виктор Сычиков.

Реестровый казак Виктор Сычиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Реестровый казак Виктор Сычиков и олимпийский чемпион Александр Карелин во временном логистическом центре в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Реестровый казак Виктор Сычиков и олимпийский чемпион Александр Карелин во временном логистическом центре в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Помимо ПВР и пропускных пунктов, казаки помогают с отправкой беженцев в другие регионы на поездах из Таганрога. Несколько человек заступают в наряд с пограничной службой.

Реестровые казаки и сотрудники МЧС общаются с уполномоченным по правам ребенка при президенте Анной Кузнецовой Александр Погожев © ИА REGNUM

Фото на память. Волонтеры фотографируются с реестровым казаком Александр Погожев © ИА REGNUM Волонтеры общаются с реестровыми казаками Александр Погожев © ИА REGNUM

Казачья дружина во временном логистическом центре встречает гостей Александр Погожев © ИА REGNUM