Челябинск, , 19:44 — REGNUM В Челябинской области бывшие начальник и мастер Златоустовской дистанции пути отданы под суд за нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом информирует 24 февраля Уральская транспортная прокуратура.

Железная дорога

Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла 2 марта 2021 года. Как пишет Накануне.Ru, на перегоне Сыростан — Хребет движение поездов было открыто до окончания ремонтных работ. В результате погиб монтёр пути.

Бригада работников в этот момент закрепляла рельс. Теперь обвиняемых в гибели человека ждёт суд.