Челябинск, 24 февраля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшие начальник и мастер Златоустовской дистанции пути отданы под суд за нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом информирует 24 февраля Уральская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Трагедия произошла 2 марта 2021 года. Как пишет Накануне.Ru, на перегоне Сыростан — Хребет движение поездов было открыто до окончания ремонтных работ. В результате погиб монтёр пути.

Бригада работников в этот момент закрепляла рельс. Теперь обвиняемых в гибели человека ждёт суд.