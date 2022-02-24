Москва, , 21:24 — REGNUM Российский рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) выступил с заявлением о начавшихся боевых действиях на Украине. Соответствующий пост появился на странице музыканта в Instagram 24 февраля.

Рэпер Оксимирон Георгий Балаков © ИА REGNUM

https://www.instagram.com/p/CaXZyWzjCji/

Исполнитель рассказал, что считает случившееся «катастрофой и преступлением». Также Оксимирон объявил о переносе всех ближайших концертов на неопределённый срок.

Напомним, что 1 декабря 2021 года Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство». Пластинка стала третьим полноформатным релизом для рэпера.

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