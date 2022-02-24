Москва, 24 февраля 2022, 21:24 — REGNUM Российский рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) выступил с заявлением о начавшихся боевых действиях на Украине. Соответствующий пост появился на странице музыканта в Instagram 24 февраля.
https://www.instagram.com/p/CaXZyWzjCji/
Исполнитель рассказал, что считает случившееся «катастрофой и преступлением». Также Оксимирон объявил о переносе всех ближайших концертов на неопределённый срок.
Напомним, что 1 декабря 2021 года Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство». Пластинка стала третьим полноформатным релизом для рэпера.
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