Киев, 24 февраля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Весь персонал Организации Объединённых Наций на Украине находится в безопасности Об этом сообщил 24 февраля официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«Мы перемещаем некоторых сотрудников и проинструктировали их касательно необходимых мер предосторожности», — приводит его слова ТАСС.

Представитель генсека ООН уточнил, что в настоящее время на территории Украины находятся около полутора тысяч сотрудников организации.

По его словам, основная группа критически важной миссии остается работать в районах около линии соприкосновения.