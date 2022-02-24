Тюмень, , 19:43 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе — единственное верное и взвешенное в сложившейся ситуации. Об этом заявил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв 24 февраля в интервью ИА «Тюменская линия».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Тюменский общественник считает, что сама логика развития событий на границах с уже суверенными, признанными РФ государствами, Донецкой и Луганской Народными Республиками, подвела к тому, чтобы заключить по просьбе этих государств договоры, и они были ратифицированы российскими высшими органами государственной власти.

«А обстрелы, тем не менее, продолжались. И президент в этой ситуации принимает решение, обоснованное и правильное», — считает Геннадий Чеботарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин. В своём обращении глава государства заявил, что основная цель операции — защитить людей. С просьбой о помощи к России обратились Донецкая и Луганская Народные Республики.

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