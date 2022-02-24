Москва, , 19:41 — REGNUM Политолог Каринэ Геворкян специально для ИА REGNUM прокомментировала ситуацию, складывающуюся вокруг специальной операции РФ на Украине.

«Второе. Насколько я понимаю, любые столь масштабные действия подобного рода, конечно, вызывают стресс в обществе, в том числе и в российском. Естественно, что часть «пропагандистов» или не очень умных людей начнут сейчас говорить о подскочившем значении доллара, и так далее. О подобных вещах будут говорить очень много. Понятно, что такая, в том числе и внутренняя антироссийская пропаганда усилится, это неизбежно. Но основной массы населения это не коснется, как я полагаю. Более того, если при этом будут достаточно грамотно и профессионально действовать люди, которые отвечают за общение социумом, то многие острые углы удастся сгладить», — продолжила политолог.

«Третье. Я уже говорила об этом, и сегодня еще буду говорить. Я считаю, что у России есть все основания объявить о критическом и аварийном состоянии половины энергоблоков четырех украинских АЭС. А это угрожает безопасности не только Украины, России и Белоруссии, но и Европы, включая объекты НАТО. Это тема, которую Российская Федерации, с моей точки зрения, немедленно должна начать поднимать. Потому что это соответствует действительности. И тем более, наши западные партнеры уже готовы раскручивать тему о том, что Россия хочет взорвать Чернобыльский саркофаг. Эта информация уже запущена, мне звонили из-за границы, и рассказали, что эту тему уже начали озвучивать. А между тем, состояние украинских АЭС действительно критическое, а в Чернобыле есть так называемое «мокрое хранилище» (облученного топлива АЭС), там все близко к аварийной ситуации, и там много чего опасного может произойти. Необходимо поднимать эту тему. И не надо обсуждать специальную операцию на Украине, независимость ЛНР и ДНР. Эта тема, в которой нас замотают, в которой не будут слушать наши аргументы. А этот аргумент касается абсолютно всех, и он должен быть услышан. И я считаю, что надо действовать именно таким образом — ведь Россия была вынуждена пойти на специальную операцию в том числе и за тем, чтобы обеспечить атомную безопасность не только для России и Украины, но и для многих стран», — завершила свой комментарий Каринэ Геворкян.