Саратов, , 19:44 — REGNUM В сообществах социальных сетей в Саратовской области появились призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях. Региональная прокуратура выступила с разъяснениями по поводу ответственности во время участия в незаконных действиях.

Прокуратура Ysia.ru

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Организация несогласованного мероприятия, а также участие в нем влекут административную иногда и уголовную ответственность. Проведение либо организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления предусматривает для граждан административную ответственность, в том числе в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей и административного ареста на срок до десяти суток. За участие в незаконных митингах и шествиях предусмотрено наложение административного штрафа для граждан до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, а также административный арест на срок до пятнадцати суток. Неоднократное нарушение чревато лишением свободы до пяти лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области с 28 февраля начинается обучение детей, прибывших с территории ДНР и ЛНР. Жителям, чьи права нарушались на протяжении восьми лет, будет оказана поддержка со стороны региональной власти. Это наш гражданский и нравственный долг, подчеркнул губернатор Валерий Радаев.

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