Берн, , 19:38 — REGNUM Три банка России и 361 депутат Госдумы окажутся под санкциями, введёнными Швейцарией из-за ситуации на Украине, сообщил 24 февраля швейцарский президент Игнацио Кассис.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Кроме того, отметил Кассис, власти Швейцарии вводят санкции в отношении ряда представителей российского бизнеса. Он пояснил, что таким образом европейцы намерены не допустить действий Москвы в обход антироссийских санкций.

Швейцарский политик пояснил, что Берну придётся поддержать антироссийские санкции Брюсселя.

Напомним, европейское руководство 24 февраля анонсировало новые антироссийские санкции, поводом к которым стали специальная военная операция, начатая войсками России и признание Москвой суверенитета ДНР и ЛНР.

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