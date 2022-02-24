Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра объявлено экстренное предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Согласно прогнозу синоптиков, 25 февраля в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Непогода может спровоцироватьперехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций.

Горожанам следует быть предельно внимательными и осторожными.