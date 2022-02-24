Белгород, , 19:36 — REGNUM В результате прямых попаданий снарядов по населённым пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области 24 февраля уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Телесные повреждения получили два российских гражданина и один ребёнок 2015 года рождения.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом.

Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению.