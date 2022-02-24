Белокалитвинский район, Ростовская область, 24 февраля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Бешеный волк напал на жительницу станицы Краснодонецкой в Ростовской области и укусил её. Это третий случай бешенства животных, выявленный с начала 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской ветеринарии 24 февраля.

Электронная микрофотография вируса бешенства

Инцидент случился в Белокалитвинском районе. Дикий зверь забежал в частный двор, набросился на хозяйку и укусил за кисть руки. Женщина смогла обездвижить животного, которого убил выбежавший на крики сосед. Прибывшие ветеринары труп сожгли, а место происшествия продезинфицировали.

Бешенство животного было подтверждено в лаборатории. Станичникам назначен курс антирабического лечения. На территории станицы Краснодонецкой объявлен карантин по бешенству. Мероприятия по ликвидации и недопущению распространения инфекции продолжаются.