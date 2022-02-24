Донецк, , 19:28 — REGNUM Украинские вооруженные формирования за один час устроили более 10 обстрелов ДНР, используя запрещенные боеприпасы, заявляет 24 февраля представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По данным представительства, речь идет об обстрелах, зафиксированных с 16:30 до 17:38 мск.

Под огонь украинских террористов попали населённые пункты Коминтерново, Безыменное, Саханка, Сигнальное, Лозовое, посёлки Заиченко, Шевченко, Октябрь и Красноармейское.

Ранее мэр Донецка сообщил, что в результате артобстрелов были ранены трое мирных жителей.

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