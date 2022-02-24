Вашингтон, 24 февраля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Винс Стэйплс сделал высказывание касательно Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший). Информацию об этом опубликовало издание Complex 24 февраля.

Скриншот YouTube Винс Стэйплс

Так, по словам рэпера, Snoop Dogg является «большим артистом», положительно влияющим на всю музыкальную индустрию. Также Стэйплс признался, что был приятно удивлён участием популярного артиста в недавнем Супербоуле.

Ранее Винс Стэйплс анонсировал свой новый мини-альбом. Выход будущего проекта запланирован на 2022 год.