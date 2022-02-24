Москва, 24 февраля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в оккупированном ими на территории Донецкой Народной Республики городе Мариуполь не дают гражданскому населению покидать этот населенный пункт. Об этом 24 февраля заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По его словам, удерживающий город украинские боевики не выпускают население из города, чтобы прикрываться за их спинами во время боевых действий.

«Заблокировали Мариуполь. Гражданских оттуда не выпускают. Они решили сделать живой щит из этих людей. Наступательная операция идет по плану, мы идём в глубь территории, мы освобождаем свою территорию», — сказал Басурин.