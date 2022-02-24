Екатеринбург, , 19:26 — REGNUM В Екатеринбурге снова перенесли открытие части улицы Рабочих. Речь идет об участке между улицами Татищева и Нагорная. Об этом сообщили в городской администрации.

Благоустройство улиц

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Запустить движение на данном участке должны были 31 декабря 2021 года, однако улица до сих пор недоступна для движения. Причиной тому стали погодные условия, отметили в мэрии.

Благодаря наступлению оттепели в регионе специалисты приступят к работе в ближайшее время. Ремонт планируют завершить 31 марта 2022 года. Напомним, участок перекрыли 10 ноября 2021 года. Планировалось, что движение на нем возобновят в начале 2022 года.