Екатеринбург, 24 февраля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снова перенесли открытие части улицы Рабочих. Речь идет об участке между улицами Татищева и Нагорная. Об этом сообщили в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство улиц

Запустить движение на данном участке должны были 31 декабря 2021 года, однако улица до сих пор недоступна для движения. Причиной тому стали погодные условия, отметили в мэрии.

Благодаря наступлению оттепели в регионе специалисты приступят к работе в ближайшее время. Ремонт планируют завершить 31 марта 2022 года. Напомним, участок перекрыли 10 ноября 2021 года. Планировалось, что движение на нем возобновят в начале 2022 года.