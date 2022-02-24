В Новой Москве водитель сбил ребёнка и скрылся
Москва, 24 февраля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. На территории Новой Москвы произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает 24 февраля пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Pravovoyicentr.ru
ДТП
Авария случилась на Калужском шоссе возле дома 6 при въезде на территорию торгового центра. По данным инспекции, неустановленный водитель совершил наезд на 14-летнего подростка, а после скрылся с места ДТП.
«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают местонахождение и личность водителя», — рассказали в пресс-службе.
Информации о самочувствии пострадавшего пока нет.