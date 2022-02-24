Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Помощь беженцам, эвакуированным из Донбасса, в Ростовской области оказывают более 1,5 тысячи представителей волонтёрского корпуса #МыВместе, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

Волонтёры оказывают людям психологическую и медицинскую помощь, привлечены в качестве аниматоров, спасателей, координаторов, распределяют гуманитарную помощь, помогают решить бытовые вопросы.

«В Ростовской области работа с прибывшими из ЛНР и ДНР ведется круглосуточно. Под руководством специалистов по молодежной политике по всей области волонтеры занимаются всевозможной поддержкой беженцев, которые нуждаются в ней как никогда остро. С момента введения в регионе режима ЧС к волонтерскому штабу присоединилось 1544 волонтера. Сейчас очень важна помощь и поддержка каждого человека, мы не должны оставаться в стороне. Это касается всех нас», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

В России к работе волонтёрских штабов подключились уже более 4 тысяч человек.