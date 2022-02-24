Лондон, 24 февраля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Британский актёр Саша Барон Коэн появится в новом сериале «Все совпадения случайны». Информацию об этом передаёт KinoNews 24 февраля.

Цитата из сериала «Шпион» реж Гидеон Рафф. Netflix Саша Барон Коэн в роли шпиона

Ожидается, что актёр исполнит одну из главных ролей в проекте, наряду с Кейт Бланшетт и Кевином Клайном. Режиссёром сериала выступит Альфонсо Куарон («Гравитация»).

Напомним, что сериал «Все совпадения случайны» является экранизацией одноимённого романа Рене Найт. Дата выхода проекта в настоящее время не раскрывается.