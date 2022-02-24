Луганск, , 19:11 — REGNUM Украинские войска, дислоцированные в населённых пунктах Счастье и Станица Луганская, размещают свою военную технику во дворах жилых домов, прикрываясь мирными жителями, сообщил 24 февраля журналистам представитель Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ранее военные ЛНР сообщили об интенсивных боях, идущих в районе Станицы Луганской и Счастья.

«Сейчас наша разведка фиксирует, что вооруженные силы Украины подгоняют технику к многоэтажкам в населённом пункте Счастье. Также в населённом пункте Станица Луганская прямо во дворы мирных жителей загоняется бронетехника, с таким расчётом, что в случае нанесения удара обязательно пострадают мирные граждане», — рассказал Марочко.

Кроме того, отметил он, украинские военные размещаются в многоэтажных жилых домах и ведут оттуда прицельный огонь по бойцам Народной милиции.

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