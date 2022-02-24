Луганск, 24 февраля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Украинские войска, дислоцированные в населённых пунктах Счастье и Станица Луганская, размещают свою военную технику во дворах жилых домов, прикрываясь мирными жителями, сообщил 24 февраля журналистам представитель Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Напомним, ранее военные ЛНР сообщили об интенсивных боях, идущих в районе Станицы Луганской и Счастья.

«Сейчас наша разведка фиксирует, что вооруженные силы Украины подгоняют технику к многоэтажкам в населённом пункте Счастье. Также в населённом пункте Станица Луганская прямо во дворы мирных жителей загоняется бронетехника, с таким расчётом, что в случае нанесения удара обязательно пострадают мирные граждане», — рассказал Марочко.

Кроме того, отметил он, украинские военные размещаются в многоэтажных жилых домах и ведут оттуда прицельный огонь по бойцам Народной милиции.